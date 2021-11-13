«Разрешите арбитрам тоже ошибаться»: Наингголан заявил, что он является противником VAR

Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан, который на данный момент выступает за местный «Антверпен», негативно высказался о недавних нововведениях в футболе. В частности, футболист признал, что он не является сторонником системы видеоповторов.
«Я считаю, что VAR просто взял и разрушил футбол. Арбитры тоже должны ошибаться, разрешите им это делать. Пропадает накал, эмоции, это плохо», - прокомментировал Наингголан в разговоре с журналистами издания FCInter1908.
Примечательно, что игрок высказывал свое недовольство VAR еще с момента постепенного внедрения системы. По словам бельгийца, это пустая трата денег.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Шотландия (до 19 лет)
|
3:0
|
Гибралтар (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Голландия (до 19 лет)
|
5:0
|
Кипр (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Румыния (до 19 лет)
|
5:0
|
Сан-Марино (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Хорватия (до 19 лет)
|
2:0
|
Армения (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Франция (до 19 лет)
|
2:0
|
Северная Македония (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Англия (до 19 лет)
|
0:0
|
Швейцария (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Германия (до 19 лет)
|
1:3
|
Россия (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Ирландия (до 19 лет)
|
1:1
|
Босния и Герцеговина (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Болгария (до 19 лет)
|
0:1
|
Черногория (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Майендорф
|
0:2
|
Хамм Юнайтед
|
|
окончен
|
Сербия (до 19 лет)
|
2:2
|
Албания (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Греция (до 19 лет)
|
0:0
|
Фарерские острова (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Турция (до 19 лет)
|
2:1
|
Латвия (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Харлэнд и Вульф Велдерс
|
2:0
|
Инститьют
|
|
окончен
|
Дандела
|
2:0
|
Ардс
|
|
окончен
|
АФК Ньюри Сити
|
2:0
|
Баллинамаллард Юнайтед
|
|
окончен
|
Лафголл
|
1:2
|
Кнокбреда
|
|
окончен
|
Балликлэр Комрейдс
|
0:2
|
Queen's University
|
|
13.11 19:00
|
Симарронес-2
|
...
|
Депортиво Тепик ДжАП
|
|
13.11 20:00
|
Испания (до 19 лет)
|
...
|
Азербайджан (до 19 лет)
|
|
13.11 20:00
|
Зюдерельбе
|
...
|
Осдорф
|
|
13.11 20:00
|
Украина (до 17 лет)
|
...
|
Казахстан (до 17 лет)
|
|
13.11 20:00
|
Португалия (до 17 лет)
|
...
|
Уэльс (до 17 лет)
|
|
13.11 20:00
|
Бельгия (до 19 лет)
|
...
|
Люксембург (до 19 лет)
|
|
13.11 20:30
|
Швеция (до 19 лет)
|
...
|
Андорра (до 19 лет)
|
|
13.11 20:40
|
Израиль (до 19 лет)
|
...
|
Молдова (до 19 лет)
|
|
13.11 22:00
|
Форталеза
|
...
|
Унион Магдалена
|
|
13.11 23:00
|
Belize U20
|
...
|
Anguilla U20
|
|
13.11 23:00
|
Dominica U20
|
...
|
British Virgin Islands U20
|
|
14.11 00:00
|
Inter de Queretaro
|
...
|
Lobos ULMX
|
|
14.11 00:00
|
Реал Картахена
|
...
|
Леонес
|
|
14.11 00:00
|
Tritones Vallarta
|
...
|
Colima FC
|
|
14.11 00:00
|
Escorpiones
|
...
|
Club Canoneros Marina
|
|
14.11 00:15
|
Leviatan
|
...
|
Спортинг Канами
|
|
14.11 00:30
|
Сьервос
|
...
|
Aguacateros CDU
|
|
14.11 01:00
|
Коррекаминос-2
|
...
|
Сакатекас
|
|
14.11 01:00
|
Catedraticos Elite
|
...
|
Текос
|
|
14.11 01:00
|
Атлетико Сальтильо
|
...
|
Универсидад де Гвадалахара
|
|
14.11 01:00
|
Гавиланес Матаморос
|
...
|
Mazorqueros FC
|
|
14.11 01:00
|
Юнион Омаха
|
...
|
Тусон
|
|
14.11 02:00
|
Dominican Republic U20
|
...
|
Saint Lucia U20
|
|
14.11 02:00
|
Curacao U20
|
...
|
Grenada U20
|
|
14.11 03:00
|
Гринвилл Триумф
|
...
|
Чаттануга Ред Вулвз
|
|
14.11 05:00
|
Дуранго
|
...
|
Минерос де Фреснильо
|
|
14.11 07:00
|
ДЖЕФ (жен)
|
...
|
Нодзима Стелла (жен)
|
|
14.11 07:00
|
ИНАК Кобе (жен)
|
...
|
Альбирекс Ниигата (жен)
|
|
14.11 08:00
|
AC Nagano Parceiro W
|
...
|
Sanfrecce Hiroshima Regina W
|
|
14.11 12:45
|
ГЕБС Гамбург
|
...
|
Унион Торнеш
|
|
14.11 12:45
|
Уленхорстер Палома
|
...
|
Кюрслак-Нойенгамм
|
|
14.11 15:00
|
Титоград
|
...
|
Цетинье
|
|
14.11 15:00
|
Арсенал Тиват
|
...
|
Беране
|
|
14.11 15:00
|
Бокель
|
...
|
Единство Биело-Поле
|
|
14.11 15:00
|
Игало
|
...
|
Грбаль
|
|
14.11 16:00
|
Ньендорф
|
...
|
Бухгольц
|
|
14.11 17:00
|
Зазель
|
...
|
Бармбек-Уленхорст
|
|
14.11 18:00
|
Кальдаш
|
...
|
Кова-Пьедаде
|
|
14.11 18:30
|
Alfonso Ugarte de Puno
|
...
|
Maristas
|
|
14.11 19:00
|
Израиль (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Словакия (до 17 лет) (жен)
|
|
14.11 19:30
|
OFK Mladost Donja Gorica
|
...
|
КОМ
|
|
14.11 20:00
|
Финляндия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Германия (до 17 лет) (жен)
|
|
14.11 20:00
|
Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Португалия (до 17 лет) (жен)
|
|
14.11 21:00
|
Montaneses
|
...
|
Ялмакан
|
|
14.11 21:30
|
Estrella Azul
|
...
|
Asociacion Deportiva Tarma
|