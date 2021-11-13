«Разрешите арбитрам тоже ошибаться»: Наингголан заявил, что он является противником VAR

Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан, который на данный момент выступает за местный «Антверпен», негативно высказался о недавних нововведениях в футболе. В частности, футболист признал, что он не является сторонником системы видеоповторов.

«Я считаю, что VAR просто взял и разрушил футбол. Арбитры тоже должны ошибаться, разрешите им это делать. Пропадает накал, эмоции, это плохо», - прокомментировал Наингголан в разговоре с журналистами издания FCInter1908.

Примечательно, что игрок высказывал свое недовольство VAR еще с момента постепенного внедрения системы. По словам бельгийца, это пустая трата денег.