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Наингголан: «Фитнес – для бодибилдеров, бег – для атлетов, а я хочу играть в футбол»

09 Ноября 2021 • 09:09 Комментировать

Известный полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан ответил на вопрос, любит ли он тренироваться.

«Да, люблю, иначе я не стал бы делать это снова. Но я не думаю, что физическое состояние самое важное в футболе. Фитнес – для бодибилдеров, бег – для атлетов. А я хочу играть в футбол. Физическая работа – не моё любимое занятие», - слова Наингголана приводит HLN.

В сезоне 2021/2022 Раджа Наингголан провёл за «Антверпен» 11 матчей. Результативными действиями 33-летний бельгийский полузащитник не отмечался.

Стоит сказать, что Раджа Наингголан по ходу своей карьеры не раз попадал в истории с нарушением спортивного режима.  

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