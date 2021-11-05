Арбитр Клаттенбург рассказал, как исправлял свои же ошибки в финале Лиги чемпионов прямо по ходу матча

В 2016 году на финале Лиги чемпионов работал английский арбитр Марк Клаттенбург. Оказывается, в том поединке рефери совершил несколько ошибок, о которых он знал непосредственно во время самой игры. В интервью изданию The Brazilian Shirt Name он рассказал о событиях того вечера.

«Во время первого гола Серхио Рамоса был офсайд. Я подозревал это еще тогда, когда игроки «Реала» праздновали гол. Мне показалось, что там было касание Гарета Бэйла. Я подбежал к своему ассистенту уточнить этот эпизод, но он стоял, как вкопанный. Вы должны понимать, что услышать касание при шуме трибун практически невозможно. Мне повезло, что потом в штрафной площади завалили Фернандо Торреса. Это была ситуация 50/50, но также и идеальный шанс выровнять баланс. После назначенного пенальти ко мне подошел Пепе и сказал, что там не было 11-метрового. Я ответил ему, что и их гол был забит не по правилам», - поделился Клаттенбург.

Напомним, что встреча закончилась победой «Реала» в серии послематчевых пенальти.