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Роналду, Месси и Бекхэм – среди самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

04 Ноября 2021 • 21:08 Комментировать

На днях были опубликованы результаты исследования, которое проводило издание Sportrico. Главной специализацией портала является бизнес, а в этот раз специалисты проанализировали, кто из спортсменов больше всех заработал денег в своей карьеры.

Удивительно, но в топ-25 оказалось лишь трое футболистов – это Криштиану Роналду, Лионель Месси и Дэвид Бекхэм. Португалец расположился на пятой строчке с общим заработком в 1,24 миллиарда долларов, а аргентинец оказался на девятом месте, заработав на 100 миллионов меньше.

Бекхэм же открыл вторую десятку с суммой в размере одного миллиарда условных единиц. Отметим, что самыми богатыми спортсменами были признаны баскетболист Майкл Джордан, а также гольфисты Тайгер Вудс и Арнольд Палмер.

Полный список можно найти на официальном сайте Sportrico.

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Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Лионель Месси
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