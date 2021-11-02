В Норвегии футболист перенёс остановку сердца на поле

Хавбек норвежского клуба «Согндал» Эмиль Палссон перенес остановку сердца во время поединка второй лиги местного чемпионата. Об этом рапортуют журналисты TV2.
Это произошло по ходу встречи «Согндала» против команды «Стьордалс-Блинк». В самом начале поединка Палссон рухнул на газон. Бригада врачей, присутствовавшая на встрече, мгновенно оказала игроку необходимую помощь и спасла ему жизнь. Полузащитника приводили в чувство в течение 11 минут, после чего доставили в больницу.
Добавим, что поединок был прерван из-за этого случая. Новая дата встречи пока не утверждена.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
02.11 13:00
|
Саудовская Аравия (до 23 лет)
|
...
|
Bangladesh U23
|
|
02.11 13:00
|
Кувейт (до 23 лет)
|
...
|
Узбекистан (до 23 лет)
|
|
02.11 13:00
|
Вьетнам (до 23 лет)
|
...
|
Мьянма (до 23 лет)
|
|
02.11 14:00
|
Трабзонспор (до 19 лет)
|
...
|
Митьюлланд (до 19 лет)
|
|
02.11 15:00
|
Мальмё (до 19 лет)
|
...
|
Челси (до 19 лет)
|
|
Идет 0 минута
|
Австралия (до 23 лет)
|
0:0
|
Китай (до 23 лет)
|
|
02.11 16:00
|
Вольфсбург (до 19 лет)
|
...
|
Зальцбург (до 19 лет)
|
|
02.11 16:00
|
Atalanta U19
|
...
|
Manchester Utd U19
|
|
02.11 17:00
|
Динамо Киев (до 19 лет)
|
...
|
Барселона (до 19 лет)
|
|
02.11 17:00
|
Ювентус (до 19 лет)
|
...
|
Зенит (мол.)
|
|
02.11 18:00
|
Бавария (до 19 лет)
|
...
|
Бенфика (до 19 лет)
|
|
02.11 18:00
|
Севилья (до 19 лет)
|
...
|
Лилль (до 19 лет)
|
|
02.11 18:00
|
Шотландия (до 17 лет)
|
...
|
Италия (до 17 лет)
|
|
02.11 18:00
|
Албания (до 17 лет)
|
...
|
Северная Ирландия (до 17 лет)
|
|
02.11 19:00
|
Вильярреал (до 19 лет)
|
...
|
Янг Бойз (до 19 лет)
|
|
03.11 03:30
|
Ферровиарио
|
...
|
Флореста
|