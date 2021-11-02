В Норвегии футболист перенёс остановку сердца на поле

Хавбек норвежского клуба «Согндал» Эмиль Палссон перенес остановку сердца во время поединка второй лиги местного чемпионата. Об этом рапортуют журналисты TV2.

Это произошло по ходу встречи «Согндала» против команды «Стьордалс-Блинк». В самом начале поединка Палссон рухнул на газон. Бригада врачей, присутствовавшая на встрече, мгновенно оказала игроку необходимую помощь и спасла ему жизнь. Полузащитника приводили в чувство в течение 11 минут, после чего доставили в больницу.

Добавим, что поединок был прерван из-за этого случая. Новая дата встречи пока не утверждена.