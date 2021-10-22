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Бруну Алвеш признался, что отказался от завершения карьеры из-за звонка Роналду

22 Октября 2021 • 13:09 Комментировать

Португальский защитник Бруну Алвеш признался, что планировал завершить свою профессиональную карьеру осенью этого года. Игрок после трех лет в «Парме» вернулся на родину в клуб «Фамаликан», но уже спустя месяц разорвал с командой контракт.

По словам Алвеша, в тот момент ему позвонил Криштиану Роналду и отговорил от идеи вешать бутсы на гвоздь. «Он сказал, что я еще в хорошей форме. Если лучший игрок в мире говорит тебе, что надо продолжать, значит я действительно могу еще что-то кому-то доказать. Я ценю ту поддержку Криштиану», - сказал португалец в интервью местному изданию Sport.

Добавим, что 39-летний Алвеш по итогу подписал соглашение с греческим «Апполоном», в составе которого уже провел пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Бруну Алвеш
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