Бруну Алвеш признался, что отказался от завершения карьеры из-за звонка Роналду

Португальский защитник Бруну Алвеш признался, что планировал завершить свою профессиональную карьеру осенью этого года. Игрок после трех лет в «Парме» вернулся на родину в клуб «Фамаликан», но уже спустя месяц разорвал с командой контракт.

По словам Алвеша, в тот момент ему позвонил Криштиану Роналду и отговорил от идеи вешать бутсы на гвоздь. «Он сказал, что я еще в хорошей форме. Если лучший игрок в мире говорит тебе, что надо продолжать, значит я действительно могу еще что-то кому-то доказать. Я ценю ту поддержку Криштиану», - сказал португалец в интервью местному изданию Sport.

Добавим, что 39-летний Алвеш по итогу подписал соглашение с греческим «Апполоном», в составе которого уже провел пять матчей.