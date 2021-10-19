Клеберсон: «Роналду и Месси пока никто не превзошёл»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клеберсон отреагировал на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что Мохамед Салах на данный момент является лучшим игроком мира. Эксперт считает, что пока рано выписывать такие комплименты египтянину.

«Да, Салаха нельзя назвать игроком одного сезона. Он блещет на протяжении нескольких лет, но Криштиану Роналду и Лионель Месси были на вершине дольше. Пока нет того, кто мог бы превзойти этих двух, хотя футбол значительно изиенился», - приводит слова Клеберсона Paddy Power.

Уточним, что Клопп ранее также заговорил о шансах Салаха выиграть «Золотой мяч» по итогам 2021 года.