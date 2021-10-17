«В этой тарелке английские слёзы»: Жоржиньо пошутил над британцами в рекламе почты Италии

Некоторые представители национальной команды Италии, а именно Роберто Манчини, Жоржиньо и Леонардо Бонуччи, приняли участие в сьемках рекламы почты страны.

Примечательно, что заключительная сцена видеоролика имеет отсылку к финальному матчу чемпионата Европы, в котором «скуадра адзурра» обыграла сборную Англии. Согласно сюжету, в гости к Манчини приходит целая группа людей во главе с Жоржиньо, который держит в руках накрытую тарелку.

«Там английские слезы», - отвечает футболист «Челси» на вопрос Манчини о содержании посуды, после чего следует смех всех участников постановки.

Отметим, что в Англии болельщики шутку итальянских сценаристов оценили неоднозначно, начав в социальных сетях обвинять компанию в провокации.