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​В Северной Ирландии вратаря удалили за атаку на партнёра по команде

16 Октября 2021 • 22:53 Комментировать

В субботу в высшем дивизионе Северной Ирландии проходил матч между командами «Гленторан» и «Колрейн». На 80-й минуте поединка гости забили гол и установили счёт 2:2, который оказался итоговым. Голкипер «Гленторана» Аарон Маккэри был очень зол из-за пропущенного мяча. Он сразу же побежал к своему партнёру по команде Бобби Бёрнсу. Вратарь не просто критиковал футболиста за ошибку. Маккэри нанёс партнёру толчок-удар, в результате которого Бёрнс упал на газон и схватился за лицо. Аарон не успокоился и схватил Бобби за футболку в районе воротника. В ситуацию пришлось вмешиваться другим футболистам «Гленторана».

За неспортивное поведение Аарон Маккэри был удалён с поля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Гленторан Аарон Маккэри
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