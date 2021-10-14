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​Владелец румынского клуба: «Лучше пусть меня застрелят, чем вакцинируют»

14 Октября 2021 • 16:48 Комментировать

Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали категорически против вакцинации. Функционер заявил, что в его клубе вакцинировать никого не будут.

«Если бы на столе лежали вакцина и пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», - слова Бекали на своей страничке в «Твиттере» приводит румынский журналист Эмануэль Рошу.

После одиннадцати сыгранных туров чемпионата Румынии ФКСБ занимает третье место в турнирной таблице. Лидером местной Первой лиги является «ЧФР Клуж», от которого ФКСБ отстаёт на девять зачётных баллов.

В ближайшую субботу ФКСБ сыграет дома против «Миовени».

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Евро-Футбол.Ру,
фксб Георге Бекали
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