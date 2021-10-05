​Представлен логотип Евро-2024

УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2024 году.
В эмблеме можно увидеть сочетание шести цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран. Также видны контуры берлинского «Олимпиаштадиона», где состоится финальный поединок.
Евро-2024 примет Германия. Этот турнир также хотела провести Турция.
Поединки чемпионата Европы 2024 года состоятся в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте.
Германия уже принимала ЧЕ в 1988 году. Также в этой стране дважды проводили мундиали — в 1974 и 2006 годах.
На Евро-2024 сыграют 24 сборные. Матчи пройдут на 10 стадионах.
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Представляем… #ЕВРО2024!— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2021
Бренд ЕВРО-2024 представили ровно в 20:24 СЕТ на берлинском "Олимпиаштадион". Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие! pic.twitter.com/dWwnwfvqcd