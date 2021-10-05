В Греции футболиста нашли мёртвым в машине

Игрок «Македоникоса» Никос Цуманис был обнаружен мёртвым в своём автомобиле.

Футболиста без следов жизнедеятельности нашли на парковке ресторана на пристани. Как установили эксперты, его шее присутствовали следы удушья. В настоящий момент полиция устанавливает, была ли это насильственная смерть или же спортсмен совершил самоубийство.

По информации ThessToday, 31-летний игрок ранее сообщал своему другу об имевшихся у него финансовых проблемах.

Никос Цуманис прежде выступал за «Арис», «Ксанти» и некоторые другие греческие клубы. У него за спиной 69 проведенных игр в местной Суперлиге.