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В Греции футболиста нашли мёртвым в машине

05 Октября 2021 • 15:15 Комментировать

Игрок «Македоникоса» Никос Цуманис был обнаружен мёртвым в своём автомобиле.

Футболиста без следов жизнедеятельности нашли на парковке ресторана на пристани. Как установили эксперты, его шее присутствовали следы удушья. В настоящий момент полиция устанавливает, была ли это насильственная смерть или же спортсмен совершил самоубийство.

По информации ThessToday, 31-летний игрок ранее сообщал своему другу об имевшихся у него финансовых проблемах.

Никос Цуманис прежде выступал за «Арис», «Ксанти» и некоторые другие греческие клубы. У него за спиной 69 проведенных игр в местной Суперлиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Македоникос Никос Цуманис
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