CIES: Манчестерские клубы обладают самыми дорогими составами в мире

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал обновленный список самых дорогих составов в мировом футболе. Стоит отметить, что при вычислении трансферной стоимости отдельно взятых игроков компания использует нестандартные формулы, в которые входят различные игровые качества.

Как оказалось, самый дорогой подбор футболистов на данный момент находится в распоряжении Хосепа Гвардиолы, который возглавляет «Манчестер Сити» - 1,280 миллиарда евро. На втором месте в представленном рейтинге другой клуб из Манчестера, «Юнайтед» с суммой в 1,214 миллиарда.

Что касается остальных позиций, то в топ-5 также входят «Барселона» (896 миллионов), «Бавария» (890 миллионов) и «Ливерпуль» (868 миллионов).