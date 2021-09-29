Золотой мяч вручат 29 ноября

Журнал France Football объявил дату, когда состоится церемония вручения в Париже. Мероприятие состоится 29 ноября, передаёт пресс-служба издания.

Список претендентов обнародуют 8 октября.

Напомним, что в 2020 году церемония вручения Золотого мяч не состоялась из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что в 2021 году вручат сразу два приза. Фаворитом на получение награды за 2020 рок является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

В 2021 году фаворитом на получение награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В тройку главных претендентов также входят полузащитники «Челси» Н'Голо Канте и Жоржиньо.