Золотой мяч вручат 29 ноября

Журнал France Football объявил дату, когда состоится церемония вручения в Париже. Мероприятие состоится 29 ноября, передаёт пресс-служба издания.
Список претендентов обнародуют 8 октября.
Напомним, что в 2020 году церемония вручения Золотого мяч не состоялась из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что в 2021 году вручат сразу два приза. Фаворитом на получение награды за 2020 рок является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
В 2021 году фаворитом на получение награды является нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В тройку главных претендентов также входят полузащитники «Челси» Н'Голо Канте и Жоржиньо.
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