Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи стал игроком катарского «Аль-Райяна», передаёт пресс-служба клуба. Он перешёл на правах свободного агента.

Детали контракта игрока не сообщаются. В новом клубе он будет выступать под девятым номером.

Напомним, что ранее состав «Аль-Райяна» пополнил экс-полузащитник «Эвертона» и «Реала» Хамес Родригес. Колумбиец перешёл в катарский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на три года. Также в его соглашении с клубом есть пункт, который позволяет перейти ему бесплатно в «ПСЖ», если парижане будут заинтересованы в его подписании.