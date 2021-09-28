Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи стал игроком катарского «Аль-Райяна», передаёт пресс-служба клуба. Он перешёл на правах свободного агента.
Детали контракта игрока не сообщаются. В новом клубе он будет выступать под девятым номером.
Напомним, что ранее состав «Аль-Райяна» пополнил экс-полузащитник «Эвертона» и «Реала» Хамес Родригес. Колумбиец перешёл в катарский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на три года. Также в его соглашении с клубом есть пункт, который позволяет перейти ему бесплатно в «ПСЖ», если парижане будут заинтересованы в его подписании.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Шахтёр Дн (до 19 лет)
|
0:1
|
Интер Милан (до 19 лет)
|
|
окончен
|
РБ Лейпциг (до 19 лет)
|
1:4
|
Брюгге (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Аякс (до 19 лет)
|
3:1
|
Бешикташ (до 19 лет)
|
|
окончен
|
Милан (до 19 лет)
|
1:1
|
Атлетико М (до 19 лет)
|
|
Идет 97 минута
|
Порту (до 19 лет)
|
1:0
|
Ливерпуль (до 19 лет)
|
|
Идет 97 минута
|
Боруссия Д (до 19 лет)
|
0:0
|
Спортинг Л (до 19 лет)
|
|
Идет 67 минута
|
ПСЖ (до 19 лет)
|
0:1
|
Манчестер Сити (до 19 лет)
|
|
Идет 67 минута
|
Реал Мадрид (до 19 лет)
|
1:0
|
Шериф (до 19 лет)
|
|
28.09 18:30
|
Бабрунгас
|
...
|
Паневежис
|
9.6
8.6
1.15
|
28.09 19:00
|
Zalgiris Vilnius U19
|
...
|
Маккаби Хайфа (до 19 лет)
|
|
28.09 19:00
|
Zalgiris U19
|
...
|
Маккаби Хайфа (до 19 лет)
|
|
28.09 21:30
|
Rangers U19
|
...
|
Хаммарбю (до 19 лет)
|
|
29.09 12:00
|
Казахстан (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Армения (до 17 лет) (жен)
|
|
29.09 12:00
|
Хорватия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Литва (до 17 лет) (жен)
|
|
29.09 12:00
|
Зенит (мол.)
|
...
|
Мальмё (до 19 лет)
|
|
29.09 14:00
|
BFC Daugavpils U19
|
...
|
Минск (до 19 лет)
|
|
29.09 14:00
|
Atalanta U19
|
...
|
Янг Бойз (до 19 лет)
|
|
29.09 14:00
|
Daugavpils U19
|
...
|
Минск (до 19 лет)
|
|
29.09 15:00
|
Зальцбург (до 19 лет)
|
...
|
Лилль (до 19 лет)
|
|
29.09 15:00
|
Manchester Utd U19
|
...
|
Вильярреал (до 19 лет)
|
|
29.09 16:00
|
Чехия (до 17 лет)
|
...
|
Швеция (до 17 лет)
|
|
Идет 0 минута
|
Литва (до 17 лет)
|
0:0
|
Латвия (до 17 лет)
|
|
29.09 16:00
|
АПОЭЛ (до 19 лет)
|
...
|
Кайрат (до 19 лет)
|
|
29.09 16:00
|
Габала (до 19 лет)
|
...
|
AZ Alkmaar U19
|
|
29.09 16:00
|
Zvijezda 09 U19
|
...
|
Трабзонспор (до 19 лет)
|
|
29.09 17:00
|
Словения (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Чехия (до 17 лет) (жен)
|
|
29.09 17:00
|
МТК (до 19 лет)
|
...
|
Спарта Прага (до 19 лет)
|
|
29.09 17:00
|
Септември София (до 19 лет)
|
...
|
Akademia e Futbollit
|
|
29.09 17:00
|
Бенфика (до 19 лет)
|
...
|
Барселона (до 19 лет)
|
|
29.09 17:00
|
Бавария (до 19 лет)
|
...
|
Динамо Киев (до 19 лет)
|
|
29.09 17:00
|
Вольфсбург (до 19 лет)
|
...
|
Севилья (до 19 лет)
|
|
29.09 17:00
|
Ювентус (до 19 лет)
|
...
|
Челси (до 19 лет)
|
|
29.09 17:00
|
Септември София (до 19 лет)
|
...
|
Akademia Futbollit U19
|
|
29.09 18:00
|
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U19
|
...
|
Angers U19
|
|
29.09 18:00
|
Csikszereda M. Ciuc U19
|
...
|
Angers U19
|
|
29.09 19:00
|
ПАОК (до 19 лет)
|
...
|
Жилина (до 19 лет)
|
|
29.09 19:00
|
Koeln U19
|
...
|
Генк (до 19 лет)
|
|
29.09 19:00
|
Pogon Szczecin U19
|
...
|
Депортиво (до 19 лет)
|
|
29.09 19:00
|
Жальгирис
|
...
|
Хегельман Литауэн
|
1.4
4.1
7.8
|
29.09 19:00
|
Кёльн (до 19 лет)
|
...
|
Генк (до 19 лет)
|