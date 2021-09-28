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Н'Зонзи стал игроком катарского «Аль-Райяна», ранее клуб подписал Хамеса официально

28 Сентября 2021 • 16:03 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи стал игроком катарского «Аль-Райяна», передаёт пресс-служба клуба. Он перешёл на правах свободного агента.

Детали контракта игрока не сообщаются. В новом клубе он будет выступать под девятым номером.

Напомним, что ранее состав «Аль-Райяна» пополнил экс-полузащитник «Эвертона» и «Реала» Хамес Родригес. Колумбиец перешёл в катарский клуб на правах свободного агента и подписал контракт на три года. Также в его соглашении с клубом есть пункт, который позволяет перейти ему бесплатно в «ПСЖ», если парижане будут заинтересованы в его подписании.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Райян Стивен Н'Зонзи
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