Экс-одноклубник Александра Головина по «Монако» Даниэль Субашич возвращается в родной хорватский чемпионат.

По информации официального сайта «Хайдука», 36-летний ветеран, находившийся после расставания с монегасками в статусе свободного агента, нашёл себе новую работу.

Футболист последнего рубежа с 2020 года пребывал без клуба, но о прекращении выступлений на профессиональном уровне он всё это время не объявлял. Субашич тренировался для поддержания формы в Задаре.

Со своим новым работодателем чемпион Франции подписал соглашение до лета 2023 года.