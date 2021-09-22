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«Хайдук» подписал Субашича официально

22 Сентября 2021 • 21:29 Комментировать

Экс-одноклубник Александра Головина по «Монако» Даниэль Субашич возвращается в родной хорватский чемпионат.

По информации официального сайта «Хайдука», 36-летний ветеран, находившийся после расставания с монегасками в статусе свободного агента, нашёл себе новую работу.

Футболист последнего рубежа с 2020 года пребывал без клуба, но о прекращении выступлений на профессиональном уровне он всё это время не объявлял. Субашич тренировался для поддержания формы в Задаре.

Со своим новым работодателем чемпион Франции подписал соглашение до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Даниэль Субашич Трансферы футбола - лето 2022
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