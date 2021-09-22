В Уругвае на судью во время матча напала птица - видео

В Уругвае на судью во время матча напала пигалица, передаёт телеграм-канал «Футбольный матч».

В кубковой игре региональных лиг Уругвая птица, которая считается национальным символом страны, набросилась на линейного арбитра Нэнси Риполь. Нэнси получила небольшую травму руки, но с помощью флажка отбила атаку.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан, который начал тренерскую карьеру, был уволен с поста главного тренера уругвайского «Атенаса». Команда выступает во второй лиге местного чемпионата и занимала пятое место после 12-ти туров, что не устраивало руководство клуба.