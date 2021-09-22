Борха Валеро: «Если бы можно было вернуть время назад, то отказался бы от идеи становиться футболистом»

Полузащитник Борха Валеро, известный по выступлениям за «Фиорентину», летом этого года завершил свою профессиональную карьеру. В одном из интервью испанец поделился, что не скучает по тренировкам и атмосфере вокруг матчей.
«Если бы можно было вернуться назад во времени, то отказался бы от идеи становиться футболистом. Да, я благодарен футболу за то, что у меня сейчас есть. Но, возможно, я прожил бы хорошую жизнь и без него. А так, я приложил немало усилий и потратил не меньше нервов за свою игровую карьеру. Еще эти агенты, которые постоянно пытаются обмануть молодых игроков, чтобы заработать на них. Вот она, темная сторона», - цитирует Валеро La Repubblica.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
21.09 18:00
|
Нигерия (жен)
|
...
|
ЮАР (жен)
|
|
21.09 19:00
|
Украина (жен)
|
...
|
Турция (жен)
|
|
окончен
|
Швеция (до 19 лет) (жен)
|
0:1
|
Франция (до 19 лет) (жен)
|
|
окончен
|
Ирландия (жен)
|
3:2
|
Австралия (жен)
|
|
окончен
|
Jersey Bulls
|
3:2
|
Саттон Коммон Роверс
|
|
окончен
|
Хэдли
|
1:2
|
Энфилд Таун
|
|
окончен
|
Фарнборо
|
0:1
|
Метрополитан Полис
|
|
окончен
|
Саутпорт
|
1:0
|
Чорли
|
|
окончен
|
Недхэм Маркет
|
2:3
|
Ист Таррок Юнайтед
|
|
окончен
|
Чиппенхэм Таун
|
1:0
|
Пул Таун
|
|
21.09 21:45
|
Лейстон
|
...
|
Кингз Лэнгли
|
|
окончен
|
Херефорд
|
4:0
|
Лимингтон Таун
|
|
окончен
|
Стаумаркет Таун
|
0:1
|
Садбёри
|
|
окончен
|
Спеннимур Таун
|
1:0
|
Филд
|
|
окончен
|
Юнайтед оф Манчестер
|
0:2
|
Блайт Спартанс
|
|
окончен
|
Сейнт-Олбанс Сити
|
2:0
|
Конкорд Рейнджерс
|
|
окончен
|
Кеттеринг Таун
|
2:0
|
Сполдинг Юнайтед
|
|
окончен
|
Хоршам
|
1:0
|
Кингстониан
|
|
окончен
|
Хемел Хемпстед Таун
|
0:1
|
Уэр
|
|
окончен
|
Честер
|
1:0
|
Дарлингтон
|
|
окончен
|
Коринтиан Кэжуалс
|
3:0
|
Летерхед
|
|
21.09 23:00
|
Эквадор (жен)
|
...
|
Перу (жен)
|
|
21.09 23:30
|
Сантос Ика
|
...
|
Санта Роса Андауайлас
|
|
22.09 02:00
|
Депортиво Ллакуабамба
|
...
|
Унион Комерсио
|
3.35
3.4
2
|
22.09 03:00
|
Мексика (жен)
|
...
|
Колумбия (жен)
|
|
22.09 03:30
|
США (жен)
|
...
|
Парагвай (жен)
|
|
22.09 04:30
|
Атлетико Грау
|
...
|
Карлос Стеин
|
2.04
3.4
3.25
|
22.09 05:00
|
Коста-Рика (жен)
|
...
|
Панама (жен)
|