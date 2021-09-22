Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 234 Комментарии
Другое

Борха Валеро: «Если бы можно было вернуть время назад, то отказался бы от идеи становиться футболистом»

22 Сентября 2021 • 00:36 Комментировать

Полузащитник Борха Валеро, известный по выступлениям за «Фиорентину», летом этого года завершил свою профессиональную карьеру. В одном из интервью испанец поделился, что не скучает по тренировкам и атмосфере вокруг матчей.

«Если бы можно было вернуться назад во времени, то отказался бы от идеи становиться футболистом. Да, я благодарен футболу за то, что у меня сейчас есть. Но, возможно, я прожил бы хорошую жизнь и без него. А так, я приложил немало усилий и потратил не меньше нервов за свою игровую карьеру. Еще эти агенты, которые постоянно пытаются обмануть молодых игроков, чтобы заработать на них. Вот она, темная сторона», - цитирует Валеро La Repubblica.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борха Валеро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.09  18:00 Нигерия (жен) ... ЮАР (жен)
21.09  19:00 Украина (жен) ... Турция (жен)
окончен Швеция (до 19 лет) (жен) 0:1 Франция (до 19 лет) (жен)
окончен Ирландия (жен) 3:2 Австралия (жен)
окончен Jersey Bulls 3:2 Саттон Коммон Роверс
окончен Хэдли 1:2 Энфилд Таун
окончен Фарнборо 0:1 Метрополитан Полис
окончен Саутпорт 1:0 Чорли
окончен Недхэм Маркет 2:3 Ист Таррок Юнайтед
окончен Чиппенхэм Таун 1:0 Пул Таун
21.09  21:45 Лейстон ... Кингз Лэнгли
окончен Херефорд 4:0 Лимингтон Таун
окончен Стаумаркет Таун 0:1 Садбёри
окончен Спеннимур Таун 1:0 Филд
окончен Юнайтед оф Манчестер 0:2 Блайт Спартанс
окончен Сейнт-Олбанс Сити 2:0 Конкорд Рейнджерс
окончен Кеттеринг Таун 2:0 Сполдинг Юнайтед
окончен Хоршам 1:0 Кингстониан
окончен Хемел Хемпстед Таун 0:1 Уэр
окончен Честер 1:0 Дарлингтон
окончен Коринтиан Кэжуалс 3:0 Летерхед
21.09  23:00 Эквадор (жен) ... Перу (жен)
21.09  23:30 Сантос Ика ... Санта Роса Андауайлас
22.09  02:00 Депортиво Ллакуабамба ... Унион Комерсио 3.35 3.4 2
22.09  03:00 Мексика (жен) ... Колумбия (жен)
22.09  03:30 США (жен) ... Парагвай (жен)
22.09  04:30 Атлетико Грау ... Карлос Стеин 2.04 3.4 3.25
22.09  05:00 Коста-Рика (жен) ... Панама (жен)
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
00:36 · Другое
Борха Валеро: «Если бы можно было вернуть время назад, то отказался бы от идеи становиться футболистом»
21 Сентября
18:44 · Другое
​Бывшие игроки клуба из Узбекистана заявили, что их жестоко избили за требования выплатить зарплату
19 Сентября
20:58 · Другое
Форлан уволен из клуба второй лиги Уругвая
18 Сентября
14:00 · Другое
Лилиам Тюрам: «Если у тебя не белый цвет кожи, на твоём пути к успеху будет больше преград»
12:53 · Другое
Бывший игрок «Локомотива» Эдер близок к переезду в Саудовскую Аравию слухи
12:14 · Другое
Клаттенбург рассказал об инциденте с игроками «Челси» в 2012 году 2
10:18 · Другое
Райола – о своей деятельности: «Агенты – это не зло футбола»
16 Сентября
20:37 · Другое
​Футболисты румынского «Динамо» вышли на поле с собаками фото
13 Сентября
22:16 · Другое
Демба Ба завершил игровую карьеру
10 Сентября
17:54 · Другое
Глеб обвинил судей на Кубке Легенд в предвзятости эксклюзив
16:37 · Другое
Самедов: «Хотим взять реванш у сборной звёзд» эксклюзив
14:27 · Другое
Кураньи сдал положительный тест на ковид молния
09 Сентября
22:29 · Другое
Хиддинк завершил тренерскую карьеру 1
03 Сентября
18:25 · Другое
Манджукич объявил о завершении карьеры
01 Сентября
11:13 · Другое
Кэлвин Филлипс - о движении BLM: «Мы на правильном пути»
Все новости
Рекомендуем