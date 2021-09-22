Борха Валеро: «Если бы можно было вернуть время назад, то отказался бы от идеи становиться футболистом»

Полузащитник Борха Валеро, известный по выступлениям за «Фиорентину», летом этого года завершил свою профессиональную карьеру. В одном из интервью испанец поделился, что не скучает по тренировкам и атмосфере вокруг матчей.

«Если бы можно было вернуться назад во времени, то отказался бы от идеи становиться футболистом. Да, я благодарен футболу за то, что у меня сейчас есть. Но, возможно, я прожил бы хорошую жизнь и без него. А так, я приложил немало усилий и потратил не меньше нервов за свою игровую карьеру. Еще эти агенты, которые постоянно пытаются обмануть молодых игроков, чтобы заработать на них. Вот она, темная сторона», - цитирует Валеро La Repubblica.