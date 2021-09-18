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Тухель подарил домработнице дом

18 Сентября 2021 • 17:18 Комментировать (3)

Главный тренер «Челси» перед своим уходом из «ПСЖ» запомнился несколькими благородными поступками.

Немецкий специалист сделал щедрый подарок своей домработнице, обеспечив её новым жильем, о чём информирует RMC Sport.

Согласно сведениям французского издания, тренер сблизился с гувернанткой филиппинского происхождения и помогал ей преодолевать жизненные неурядицы. Томас Тухель, узнав о необходимой для ребёнка женщины операции, самостоятельно покрыл все медицинские расходы.

За несколько месяцев до своего ухода из должности менеджера «ПСЖ» немцу стало известно о намерениях его домработницы вернуться на Филиппины. Он сделал женщине щедрый подарок и купил дом у неё на родине, после чего ушёл в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Томас Тухель
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
18 Сентября 2021 в 18:22
Тухель молоток.
но зато жеш хенеролисимус подарил профработнице Моксиму тухлый подвал, прежде чем ушел в ларёчную Валхаллу.
Милка
18 Сентября 2021 в 17:38
Что ж это она ему этакое делала?)))
А если серьезно-большой поступок
ARTUR
18 Сентября 2021 в 17:38
очень старая инфа , давно уже это было , хотя поступок конечно же ОЧЕНЬ достойный , и не рекламировал этого , ну так для сравнения -- незабвенный Криш больному подарил майку со своим автографом )) и мог бы еще фото которое мироточит ))
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