Тухель подарил домработнице дом

Главный тренер «Челси» перед своим уходом из «ПСЖ» запомнился несколькими благородными поступками.
Немецкий специалист сделал щедрый подарок своей домработнице, обеспечив её новым жильем, о чём информирует RMC Sport.
Согласно сведениям французского издания, тренер сблизился с гувернанткой филиппинского происхождения и помогал ей преодолевать жизненные неурядицы. Томас Тухель, узнав о необходимой для ребёнка женщины операции, самостоятельно покрыл все медицинские расходы.
За несколько месяцев до своего ухода из должности менеджера «ПСЖ» немцу стало известно о намерениях его домработницы вернуться на Филиппины. Он сделал женщине щедрый подарок и купил дом у неё на родине, после чего ушёл в «Челси».
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен
Германия (до 19 лет) (жен)
0:0
Россия (до 19 лет) (жен)
окончен
Sanfrecce Hiroshima Regina W
0:2
Вегальта Сендай (жен)
окончен
Франция (до 19 лет) (жен)
2:0
Исландия (до 19 лет) (жен)
окончен
Дассендорф
4:0
Конкордия Гамбург
окончен
Манчестер Юнайтед (до 23 лет)
2:1
Brighton & Hove Albion U23 1
окончен
Университет Аззурри
2:0
Казуарина
окончен
Перт
6:3
Флорит Афина
18.09 14:30
Саттон Коммон Роверс
...
Jersey Bulls
окончен
Кюрслак-Нойенгамм
1:2
Зазель
окончен
Манчестер Сити (до 23 лет)
4:2
Crystal Palace U23
18.09 17:00
Баллинамаллард Юнайтед
...
Кнокбреда
окончен
Дандела
1:3
Аннаг Юнайтед
окончен
Dergview FC
3:1
Queen's University
окончен
Лафголл
4:0
Харлэнд и Вульф Велдерс
окончен
Балликлэр Комрейдс
1:0
АФК Ньюри Сити
окончен
Инститьют
2:1
Ардс
18.09 17:00
Стратфорд Таун
...
Нанитон Бороу
18.09 17:00
Лимингтон Таун
...
Херефорд
18.09 17:00
Телфорд
...
Стэмфорд
18.09 17:00
Керзон
...
Стоктон Таун
18.09 17:00
Грейт Уэйкеринг
...
Питерборо Спортс
18.09 17:00
Эйлсбери Юнайтед
...
Бишопс Клив
18.09 17:00
Уэр
...
Хемел Хемпстед Таун
18.09 17:00
Хануэлл Таун
...
Истборн
18.09 17:00
Хитчин Таун
...
Чешант
18.09 17:00
Бэйсингсток
...
Уимборн Таун
18.09 17:00
Конкорд Рейнджерс
...
Сейнт-Олбанс Сити
18.09 17:00
Марин
...
Уоррингтон Таун
18.09 17:00
Норвич Юнайтед
...
Милденхол Таун
18.09 17:00
Фроум Таун
...
Оксфорд Сити
18.09 17:00
Бургес-Хилл Таун
...
Доркинг Уондерерс
18.09 17:00
Марске Юнайтед
...
Саут-Шилдс
18.09 17:00
Нантвиш Таун
...
Банбери Юнайтед
18.09 17:00
Дарлингтон
...
Честер
18.09 17:00
Сквайрс Гэйт
...
Понтефракт Кольериз
18.09 17:00
Микловер Спортс
...
Басфорд Юнайтед
18.09 17:00
Бостон Юнайтед
...
Корби
18.09 17:00
Сполдинг Юнайтед
...
Кеттеринг Таун
18.09 17:00
Эбби Рейнджерс
...
Марлоу
18.09 17:00
Метрополитан Полис
...
Фарнборо
18.09 17:00
Уолтон Кежуалс
...
Хэмптон энд Ричмонд Боро
18.09 17:00
Колн
...
Гайзли
18.09 17:00
Кингз Лэнгли
...
Лейстон
18.09 17:00
Тивертон
...
Шолинг
18.09 17:00
Сити оф Ливерпуль
...
Фарсли Селтик
18.09 17:00
Морпет Таун
...
Ланкастер Сити
18.09 17:00
Эшфорд Таун
...
Фолкстон Инвикта
18.09 17:00
Ханегрфорд Таун
...
Труро
18.09 17:00
Спортинг Халса
...
Киддерминстер
18.09 17:00
Ранкорн Линнетс
...
Бамбер-Бридж
18.09 17:00
Бромсгроув Спортинг
...
Уорксоп Таун
18.09 17:00
Слоу Таун
...
Уайтхок
18.09 17:00
Филд
...
Спеннимур Таун
18.09 17:00
Йорк Сити
...
Hebburn Town
18.09 17:00
Хэйлсоуэн
...
Хэндсворт Паррамо
18.09 17:00
Брэкли
...
Колвилл
18.09 17:00
Чичестер Сити
...
Мейдстон Юнайтед
18.09 17:00
Бэдворт Юнайтед
...
Лонг Итон Юнайтед
18.09 17:00
Йейт Таун
...
Госпорт
18.09 17:00
Уэллинг
...
Хэрроу Боро
18.09 17:00
Лемингтон
...
Stone Old Alleynians
18.09 17:00
Каршолтон Атлетик
...
Эббсфлит
18.09 17:00
Гейтсхед
...
Брэдфорд Парк
18.09 17:00
Бишопс-Стортфорд
...
Бауэрс энд Питси
18.09 17:00
Ист Таррок Юнайтед
...
Недхэм Маркет
18.09 17:00
Дартфорд
...
Хайт Таун
18.09 17:00
Челмсфорд
...
Little Oakley
18.09 17:00
Моссли
...
Рэдклифф
18.09 17:00
Белпер Таун
...
Тамуорт
18.09 17:00
Пул Таун
...
Чиппенхэм Таун
18.09 17:00
Брейнтри
...
Биллерикей
18.09 17:00
Чорли
...
Саутпорт
18.09 17:00
Хейс-Йединг
...
Тонбридж Эйнджелс
18.09 17:00
Прескот
...
Уитби
18.09 17:00
Садбёри
...
Стаумаркет Таун
18.09 17:00
Блайт Спартанс
...
Юнайтед оф Манчестер
18.09 17:00
Бакстон
...
Рашолл Олимпик
18.09 17:00
Атертон Кольерис
...
Виттон Альбион
18.09 17:00
Хэнли Таун
...
Чейзтаун
18.09 17:00
Мерстхэм
...
Маргейт
18.09 17:00
Уэстон-сьюпер-Мэр
...
Тонтон Таун
18.09 17:00
Сиренсестер Таун
...
Хэмворти Юнайтед
18.09 17:00
Бедфорд
...
Уэлвин Гарден Сити
18.09 17:00
Broadfields United
...
Хастингс
18.09 17:00
Клиторпс Таун
...
Альфретон
18.09 17:00
Шафтсбери Таун
...
Бат
18.09 17:00
Чертси Таун
...
Чешем Юнайтед
18.09 17:00
Летерхед
...
Коринтиан Кэжуалс
18.09 17:00
Хорнчёрч
...
Уолтемстоу
18.09 17:00
Биконсфилд Таун
...
Хавант энд Уотерлувилл
18.09 17:00
Уингейт энд Финчли
...
Балдок Таун
18.09 17:00
Финикс Спортс
...
Redhill FC
18.09 17:00
Кингстониан
...
Хоршам
18.09 17:00
Далвич Хэмлет
...
Бедфонт Спортс
18.09 17:00
Энфилд Таун
...
Хэдли
18.09 17:00
Баркинг
...
Данстейбл
окончен
Бельгия (до 19 лет) (жен)
5:0
Словения (до 19 лет) (жен)
18.09 19:00
Оливейренсе
...
Санжоаненсе
18.09 19:00
Оливейра Ошпитал
...
Кова-Пьедаде
18.09 19:00
Pevidem SC
...
Сан-Жуан-Вер
18.09 19:00
Лузитания Лороза
...
Анадия
18.09 19:00
Зюдерельбе
...
ГЕБС Гамбург
18.09 19:00
Универсидад де Гвадалахара
...
Гавиланес Матаморос
18.09 20:00
Швеция (до 19 лет) (жен)
...
Сербия (до 19 лет) (жен)
18.09 20:00
Club Canoneros Marina
...
Inter de Queretaro
18.09 21:30
Фелгейраш 1932
...
Фафе
18.09 23:00
Эквадор (жен)
...
Перу (жен)
19.09 00:00
Escorpiones
...
Cafetaleros de Chiapas II
19.09 00:00
Сакатекас
...
Атлетико Сальтильо
19.09 00:00
Коррекаминос-2
...
Текос
19.09 00:00
Guerreros de Xico
...
Aguacateros CDU
19.09 00:00
Сьервос
...
Huracanes Izcalli
19.09 00:00
Lobos Huerta
...
Калор-де-Сан-Педро
19.09 01:00
Минерос де Фреснильо
...
Tritones Vallarta
19.09 02:00
Коста-Рика (жен)
...
Панама (жен)
19.09 03:00
Colima FC
...
Mazorqueros FC
19.09 11:45
Уленхорстер Палома
...
Майендорф
19.09 13:00
Реал Келуш
...
Кальдаш
19.09 14:00
Челси (до 23 лет)
...
Арсенал (до 23 лет)
19.09 15:00
Рюгенберген
...
Виктория Гамбург
19.09 15:00
Бухгольц
...
Гамбург-3
19.09 15:00
Эдинг Спорт
...
Тоннерр Калара
19.09 16:00
Ливерпуль (до 23 лет)
...
Leeds United U23
19.09 17:00
Лонглевенс
...
Глостер
19.09 17:00
Фортуна Мфу
...
Апеджес Академи
19.09 17:30
Арсенал Тиват
...
КОМ
19.09 17:30
Игало
...
Цетинье
19.09 18:30
OFK Mladost Donja Gorica
...
Единство Биело-Поле
19.09 19:00
Канелас
...
Брага-2
19.09 19:00
Витория-2 Гимарайнш
...
Монталегре
19.09 19:00
Спортинг-2 Л
...
Витория Сетубал
19.09 19:00
Santarem
...
Торренсе
19.09 20:00
Бокель
...
Грбаль
19.09 20:00
Титоград
...
Беране
но зато жеш хенеролисимус подарил профработнице Моксиму тухлый подвал, прежде чем ушел в ларёчную Валхаллу.
А если серьезно-большой поступок