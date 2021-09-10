Бывший футболист «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб пообщался с прессой в микст-зоне.
«На Кубке легенд судят в пользу России. Им подсуживают, и это видно. Судья должен свистеть, если видел фол в любую сторону. В матче с Турцией это было не так. Претензии к команде России нет, претензии есть именно к арбитрам», - передаёт слова Александра Глеба корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.
Напомним, что российской сборной удалось переиграть команду Турции со счётом 6:4.
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