Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 150 Комментарии
Другое

Капелло – Хиддинку: «Приветствую в клубе людей, отдыхающих от футбола»

10 Сентября 2021 • 17:23 Комментировать

Фабио Капелло направил свои поздравления Гусу Хиддинку по случаю выхода голландского специалиста на заслуженный отдых.

«Поздравляю и приветствую его в клубе людей, отдыхающих от футбола», - сказал Фабио Капелло в интервью изданию Sport24 и добавил: «У Хиддинка была отличная тренерская карьера».

По мнению итальянского специалиста, успевшего поработать со сборной России, местные фанаты полюбили Гуса Хиддинка за то время, что он занимал высокий пост у руля национальной команды. Капелло считает, что результаты его коллеги говорят сами за себя.

Напомним, что именно под руководством Хиддинка россиянам удалось в 2008 году стать бронзовыми призёрами европейского первенства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Гус Хиддинк Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.09  18:30 Комерсиантес Унидос ... Санта Роса Андауайлас
10.09  20:00 Брамфельдер ... Зазель
10.09  21:00 Everton U23 1 ... Derby U23 1
10.09  21:00 Brighton & Hove Albion U23 1 ... Блэкберн (до 23 лет)
10.09  22:00 Аннаг Юнайтед ... Dergview FC
10.09  23:30 Молинос Эль-Пирата ... Карлос Стеин
11.09  02:00 Депортиво Коопсол ... Спорт Шавелинес Хуниорс
11.09  10:00 Сорренто Перт ... Перт Глори-2
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
17:54 · Другое
Глеб обвинил судей на Кубке Легенд в предвзятости эксклюзив
17:23 · Другое
Капелло – Хиддинку: «Приветствую в клубе людей, отдыхающих от футбола»
16:37 · Другое
Самедов: «Хотим взять реванш у сборной звёзд» эксклюзив
14:27 · Другое
Кураньи сдал положительный тест на ковид молния
09 Сентября
22:29 · Другое
Хиддинк завершил тренерскую карьеру 1
03 Сентября
18:25 · Другое
Манджукич объявил о завершении карьеры
01 Сентября
11:13 · Другое
Кэлвин Филлипс - о движении BLM: «Мы на правильном пути»
30 Августа
14:32 · Другое
​Игрок «Олимпиакоса» Семеду арестован по подозрению в изнасиловании
28 Августа
23:49 · Другое
«Балтика» пообещала помочь семье погибшего вратаря Шишмарева
22:48 · Другое
Трагически ушёл из жизни голкипер «Красной Звезды» Шишмарев 2
20:50 · Другое
Российские «пляжники» пробились в финал чемпионата мира 2 видео
14:59 · Другое
Женская сборная Афганистана может получить гуманитарное убежище в США – об этом у правительства страны запросили американские футболистки 2
27 Августа
13:09 · Другое
Саутгейт: «Меня всё лето оскорбляли из-за поддержки вакцинации»
26 Августа
19:27 · Другое
Награда президента УЕФА вручена Кьяеру и врачам сборной Дании
16:10 · Другое
Аршавина не будет на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов – он испытывает проблемы со здоровьем 2
Все новости
Рекомендуем