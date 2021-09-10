Капелло – Хиддинку: «Приветствую в клубе людей, отдыхающих от футбола»

Фабио Капелло направил свои поздравления Гусу Хиддинку по случаю выхода голландского специалиста на заслуженный отдых.

«Поздравляю и приветствую его в клубе людей, отдыхающих от футбола», - сказал Фабио Капелло в интервью изданию Sport24 и добавил: «У Хиддинка была отличная тренерская карьера».

По мнению итальянского специалиста, успевшего поработать со сборной России, местные фанаты полюбили Гуса Хиддинка за то время, что он занимал высокий пост у руля национальной команды. Капелло считает, что результаты его коллеги говорят сами за себя.

Напомним, что именно под руководством Хиддинка россиянам удалось в 2008 году стать бронзовыми призёрами европейского первенства.