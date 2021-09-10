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Самедов: «Хотим взять реванш у сборной звёзд» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 16:37 Комментировать
Александр Самедов пообщался с журналистами в микст-зоне после матча Россия - Турция на Кубке легенд.

-Поделитесь впечатлениями от игры.

-Был очень трудный матч, но я доволен, что мы добились победы.

-Что случилось в эпизоде с участием Онопко? (Стычка). Он вроде бы тихий и спокойный человек.

-Даже тихий и мирный человек на поле становится эмоциональным. Обычные тычки там были, что-то кому-то не понравилось. Команда потом вступилась. Кто-то может быть не извинился, и это не понравилось кому-то. Из-за таких стычек появляются эмоции.

-Гус Хиддинк завершил карьеру. Что можете сказать об этом?

-Я не могу рассказать никаких историй, связанных с ним, потому что у меня их нет. Гус Хиддинк - великий человек, который оставил яркий след в истории российского футбола. Однажды Хиддинк звал меня в «Анжи», он очень хотел меня там видеть. Но я туда не перешёл в итоге.

-Что можете сказать по поводу возможной отмены лимита на легионеров?

-Я играл при лимите. Мы играли в еврокубках достойно, поэтому вопрос спорный. Вырос я без лимита, но когда играл с лимитом провалов таких не было. Мы выходили из группы, не было постоянных четвёртых мест.

-Вы второй раз участвуете в Кубке легенд.

-Да, в прошлый раз был скандальный финал. Мы очень хотим взять реванш у сборной звёзд. Это принципиально для нас. Для нас очень важно победить их.

-Вы и сахар не едите?

-Сахар едим(смеётся)», - передает слова Самедова корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

Матч завершился победой россиян со счётом 6:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Самедов Кубок Легенд
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