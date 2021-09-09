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Хиддинк завершил тренерскую карьеру

09 Сентября 2021 • 22:29 Комментировать

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк объявил о том, что завершает тренерскую карьеру. Последним местом работы голландского специалиста была национальная команда Кюрасао.

Причиной такого решения является самочувствие 74-летнего наставника, который ранее заболел коронавирусом и до сих пор не может избавиться от последствий болезни. В интервью Voetbal Хиддинк заверил, что больше не стоит ожидать его возвращения на тренерский мост: «Я пообщался с главой Федерации футбола Кюрасао и мы решили, что мне стоит остановиться. Я уже не планирую работать дальше и не вернусь, как это сделал Дик Адвокаат».

Напомним, что под руководством Хиддинка сборная России достигла своего лучшего показателя в истории, пробившись в полуфинал чемпионата Европы в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк
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