Хиддинк завершил тренерскую карьеру

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк объявил о том, что завершает тренерскую карьеру. Последним местом работы голландского специалиста была национальная команда Кюрасао.

Причиной такого решения является самочувствие 74-летнего наставника, который ранее заболел коронавирусом и до сих пор не может избавиться от последствий болезни. В интервью Voetbal Хиддинк заверил, что больше не стоит ожидать его возвращения на тренерский мост: «Я пообщался с главой Федерации футбола Кюрасао и мы решили, что мне стоит остановиться. Я уже не планирую работать дальше и не вернусь, как это сделал Дик Адвокаат».

Напомним, что под руководством Хиддинка сборная России достигла своего лучшего показателя в истории, пробившись в полуфинал чемпионата Европы в 2008 году.