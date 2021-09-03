Манджукич объявил о завершении карьеры

Марио Манджукич сообщил о своём прекращении выступлений на профессиональном уровне в возрасте 35 лет.

Вице-чемпион мира оригинальным образом оповестил о своём решении, написав в профиле «Инстаграм» письмо самому себе и прикрепив к тексту снимок своих первых бутс.

«Дорогой Марио! Надевая впервые эти бутсы, ты даже представить себе не можешь, какая футбольная карьера тебя ждёт. Ты будешь забивать мячи на самых крупных турнирах и выигрывать грандиозные трофеи.

Ты добьёшься успеха благодаря хорошим людям рядом и потому, что будешь стараться изо всех сил.

Ты поймешь, что наступил момент положить эту обувь в шкаф. И ты не пожалеешь об этом. Наслаждайся!

Твой большой Марио», - написал вице-чемпион мира.

Добавим, что помимо серебра с национальной сборной Хорватии на чемпионате мира в России, Манджукич успел выиграть в течение карьеры Лигу чемпионов, дважды Бундеслигу, четыре титула чемпиона Италии и ещё множество других трофеев.