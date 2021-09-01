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Кэлвин Филлипс - о движении BLM: «Мы на правильном пути»

01 Сентября 2021 • 11:13 Комментировать

В преддверии матчей квалификации на чемпионат мира полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс поделился ожиданиями касательно выступлений его команды. Также в ходе разговора футболист затронул тенденцию преклонять колено после стартового свистка.

Напомним, что данная традиция является символом поддержки движения Black Lives Matter, которое позиционирует себя как организация по борьбе с расизмом. Впрочем, с течением времени многие начали негативно относится к BLM, утверждая, что они просто нацелены на зарабатывание денег, а не на решение проблем.

Но, так не считает Филлипс. Он заявил, что несмотря на все трудности, деятельность организации действительно помогает отдельной части общества. «Мы находимся на правильном пути», - сказал игрок в интервью Sky Sports.

Стоит отметить, что во время чемпионата Европы часть команд отказалась преклонять колено в поддержку BLM.

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Евро-Футбол.Ру,
расизм Кэлвин Филлипс
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