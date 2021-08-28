«Балтика» пообещала помочь семье погибшего вратаря Шишмарева

«Балтика» окажет финансовую помощь родным трагически ушедшего из жизни вратаря Александра Шишмарева.

Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов высказался касаемо инцидента, случившегося сегодня в Калининграде в поединке любительских команд: «Мы все в трауре. Такая ситуация впервые возникла в нашей области. Мы окажем финансовую помощь болельщикам, родным, футболистам. Все находятся в шоке».

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», Шишмарев получил на поле удар в область шеи, в результате чего наступил смерть.

Добавим, что ровно 20 лет назад в этот же день ушёл из жизни другой голкипер – Сергей Перхун, выступавший за ЦСКА.