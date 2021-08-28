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Трагически ушёл из жизни голкипер «Красной Звезды» Шишмарев

28 Августа 2021 • 22:48 Комментировать (1)

Вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев погиб после в результате травмы, полученной на футбольном поле.

Сегодня в Калининграде в рамках тренировочного спарринга встречались «Балтика-М» и «Красная Звезда» из Советска. Голкипер гостей неудачно столкнулся с футболистом «Балтики-М», получив серьёзную травму. Медицинский персонал в оперативном режиме оказал спортсмену необходимую помощь, а вскоре на поле прибыла бригада скорой неотложной помощи. Попытки вернуть Александра Шишмарева продолжались в течение часа, но успехом не увенчались, сообщает Василий Конов в «Телеграме».

КОФФ и представители местных любительских команд заявили о готовности взять на себя расходы по организации похорон.

Добавим, что ровно 20 лет назад трагически погиб на поле вратарь ЦСКА Сергей Перхун.

Редакция «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика-М Александр Шишмарев
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
28 Августа 2021 в 23:22
жесть(
На Евро-Футболе:
 
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