Женская сборная Афганистана может получить гуманитарное убежище в США – об этом у правительства страны запросили американские футболистки

В Государственный департамент США пришло письмо от представителей женской сборной США с просьбой помочь с гуманитарным убежищем футболисткам из Афганистана. Стоит отметить, что согласно различным источникам, женщин из национальной команды Афганистана преследуют.

«Сейчас находится под угрозой тот прогресс, который мы достигли за последние несколько лет. Спорт помогал продвигать такие ценности как демократию, права человека, гендерное равенство и равноправие. Спортсмены из Афганистана покинули свои дома, и мы считаем, что защитить их – наша общая приоритетная цель», - говорится в официальном письме.

Свою подпись под документом поставили все ведущие американские футболистки, среди которых и Алекс Морган, не раз принимавшая участие в благотворительных акциях.