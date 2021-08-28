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Канделаки: Уткину нужно перестать пить. Готова оплатить любую программу реабилитации

28 Августа 2021 • 09:25 Комментировать

Уже не впервые не могут поладить генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и бывший российский комментатор Василий Уткин. Оба время от времени негативно отзываются друг о друге в своих телеграм-каналах.

Последние высказывания Уткина не вытерпела Канделаки, опубликовав пост, в котором раскритиковала излишнее внимание футбольного эксперта к её каналу. Она считает, что он слишком предвзят по отношению к «Матч ТВ». «Что нужно, чтобы Уткин вернулся на наш телеканал? Перестать пить. В России есть прекрасные рехабы, я готова оплатить любую программу реабилитации», - добавила Канделаки.

 Отметим, что недавно комментатор остался недовольным уходом с канала журналиста Нобеля Арустамяна.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Тина Канделаки
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