Саутгейт: «Меня всё лето оскорбляли из-за поддержки вакцинации»

Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, с каким негативом был воспринят видеоролик с его участием, где он призывал людей сделать прививку от коронавируса.

«Парни моего возраста давно сделали два укола и живут своей жизнью. Для молодых же это возможность вернуть былую свободу. Полагаю, капитаны клубов АПЛ уже обсудили данный вопрос. В командах по-разному относятся к этому.

Меня попросили снять видео на эту тему, и я решил, что это моя ответственность. После его публикации меня всё лето оскорбляли из-за поддержки вакцинации. Поэтому пока я предпочту воздержаться от комментариев», - приводит слова Саутгейта Sky Sports.