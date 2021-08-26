Награда президента УЕФА вручена Кьяеру и врачам сборной Дании

Уже стартовала церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Помимо распределения всех команд-участниц по квартетам, также будут вручены награды за победы в различных номинациях.

Впервые в истории вручается специальная награда президента УЕФА. Её лауреатами стали защитник Симон Кьяер и врачи национальной команды Дании по футболу. Отмечается, что медики спасли жизнь Кристиана Эриксена во время инцидента, случившегося в матче чемпионата Европы против Финляндии. Кьяер же удостоился похвалы за то, что в роли капитана сохранял спокойствие на футбольном поле и успокаивал как партнеров, так и девушку Эриксена.

Зал встретил героев бурными овациями, а действующие лица поделились, как в такой стрессовый момент удалось справиться с давлением.