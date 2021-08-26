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Аршавина не будет на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов – он испытывает проблемы со здоровьем

26 Августа 2021 • 16:10 Комментировать (2)

Сегодня в 19:00 по московскому времени начнется церемония жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, на которой «Зенит» узнает своих будущих соперников. Также будут объявлены победители в различных номинациях по итогам прошлого сезона.

Андрей Аршавин, являющийся послом турнира, также должен был присутствовать в Стамбуле в этот вечер. Но, в планы россиянина вмешалась болезнь, такой информацией поделился Sport24. Сообщается, что по состоянию на данную минуту Аршавин чувствует себя уже лучше, но не будет лишний раз рисковать, отправляясь на церемонию.

Помимо бывшего игрока лондонского «Арсенала», на жеребьёвку были приглашены Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Жеребьёвка Лиги Чемпионов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Andi
26 Августа 2021 в 16:58
Вот и хорошо.
ARTUR
26 Августа 2021 в 16:50
Господи !!! Беда то какая , как бы не перенесли на следующий год .
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