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Сборная России по пляжному футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира

23 Августа 2021 • 22:16 Комментировать (1)
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В Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу, на котором сборная Россия сегодня решала судьбу путевки в плей-офф. Даже после двух выигранных стартовых матчей (по пенальти с Парагваем и в дополнительное время с США) подопечные Михаила Лихачева вовсе могли вылететь из турнира.

Но, национальная команда добыла уверенную победу со счетом 7:1 над Японией и гарантировала себе участие в четвертьфинале Мундиаля. Более того, россияне заняли первое место в группе, обойдя тех же японцев по дополнительным показателям. Соперником России на первой стадии плей-офф станут футболисты из Испании, занявшие второе место в квартете B.

Завтра пройдут заключительные встречи на групповом этапе, по итогу которых определятся все участники игр на вылет.

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат мира по пляжному футболу
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Комментарии (1)
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Don sangre
23 Августа 2021 в 22:22
Ну хоть где то успехи!
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