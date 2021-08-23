Сборная России по пляжному футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира

В Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу, на котором сборная Россия сегодня решала судьбу путевки в плей-офф. Даже после двух выигранных стартовых матчей (по пенальти с Парагваем и в дополнительное время с США) подопечные Михаила Лихачева вовсе могли вылететь из турнира.

Но, национальная команда добыла уверенную победу со счетом 7:1 над Японией и гарантировала себе участие в четвертьфинале Мундиаля. Более того, россияне заняли первое место в группе, обойдя тех же японцев по дополнительным показателям. Соперником России на первой стадии плей-офф станут футболисты из Испании, занявшие второе место в квартете B.

Завтра пройдут заключительные встречи на групповом этапе, по итогу которых определятся все участники игр на вылет.