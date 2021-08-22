Не прошло и недели после возвращения Раджи Наингголана в Бельгию, как он угодил в скандал. Как сообщает HLN со ссылкой на информацию прокуратуры Антверпена, Наингголан лишился водительских прав. Полиция остановила футболиста за превышение скорости в городе. Оказалось, что Раджа находился в состоянии алкогольного опьянения – это подтвердил дыхательный тест.

Раджа Наингголан будет пешеходом как минимум до завершения разбирательства по этому делу.

Напомним, что недавно Наингголан подписал контракт с «Антверпеном». При этом бельгийский футболист рассказывал, что хотел остаться в «Кальяри».