​ФИФА просит страны помочь в эвакуации футболисток из Афганистана

В Афганистане в последнее время неспокойно – недавно власть захватил «Талибан» [движение признано террористическим и запрещено в России]. Учитывая потенциальные проблемы с правами женщин на территории Афганистана, ФИФА обратились к правительству ряда стран с просьбой помочь в эвакуации футболисток. Об этом сообщается на сайте BBC.

FIFRpo также выразила свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывает вывезти как можно больше людей из Афганистана в безопасное место.

Как известно, после смены власти очень много людей выразили желание покинуть Афганистан.