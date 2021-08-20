Зидан выделил 2 миллиона евро Алжиру, пострадавшему от пожаров

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение помочь финансово Алжиру, где нынче бушуют пожары.

По информации источника Shoot Africa, известный в прошлом французский футболист, а нынче временно безработный тренер не смог оставаться в стороне, наблюдая за тем, как бушует стихия на севере Африки. По сведениям СМИ, Зидан пожертвовал от себя лично два миллиона евро Алжиру на борьбу с последствиями сокрушительной огненной стихии.

Отметим, что пожары затронули регион Кабилия, откуда родом родители тренера. Они эмигрировали во Францию в 1953 году.