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Зидан выделил 2 миллиона евро Алжиру, пострадавшему от пожаров

20 Августа 2021 • 20:13 Комментировать
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Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение помочь финансово Алжиру, где нынче бушуют пожары.

По информации источника Shoot Africa, известный в прошлом французский футболист, а нынче временно безработный тренер не смог оставаться в стороне, наблюдая за тем, как бушует стихия на севере Африки. По сведениям СМИ, Зидан пожертвовал от себя лично два миллиона евро Алжиру на борьбу с последствиями сокрушительной огненной стихии.

Отметим, что пожары затронули регион Кабилия, откуда родом родители тренера. Они эмигрировали во Францию в 1953 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
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