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Наингголан прокомментировал свое возвращение в Бельгию

13 Августа 2021 • 17:26 Комментировать
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Полузащитник Раджа Наингголан прокомментировал своё возвращение в чемпионат Бельгии, где он будет выступать за команду «Антверпен». Сообщается, что стороны подпишут контракт на два года.

«Очень приятно вернуться домой. Я выбрал «Антверпен», потому что руководство клуба сумело удивить меня и доказать, что это интересный проект. Последние 16 лет я выступал за границей и сейчас рад, что наконец-то возвращаюсь в Бельгию», - цитирует полузащитника Football Italia. 

Напомним, что последним клубом Наингголана был «Интер», с которым он разорвал контракт по обоюдному согласию. В Серии А он также выступал за «Рому» и «Кальяри».

 

 

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Антверпен Раджа Наингголан Трансферы футбола - лето 2021
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