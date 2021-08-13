Наингголан прокомментировал свое возвращение в Бельгию

Полузащитник Раджа Наингголан прокомментировал своё возвращение в чемпионат Бельгии, где он будет выступать за команду «Антверпен». Сообщается, что стороны подпишут контракт на два года.

«Очень приятно вернуться домой. Я выбрал «Антверпен», потому что руководство клуба сумело удивить меня и доказать, что это интересный проект. Последние 16 лет я выступал за границей и сейчас рад, что наконец-то возвращаюсь в Бельгию», - цитирует полузащитника Football Italia.

Напомним, что последним клубом Наингголана был «Интер», с которым он разорвал контракт по обоюдному согласию. В Серии А он также выступал за «Рому» и «Кальяри».