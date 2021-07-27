«Хотел быть уверенным в своём будущем»: Мбокани - об уходе из «Антверпена»

Форвард из Конго Дьёмерси Мбокани будет играть Премьер-лиге Кувейта.

В интервью HLN конголезский нападающий рассказал о причинах такого поступка:

«Хотел быть уверенным в своем будущем. «Антверпен» предлагал соглашение всего на год, хотя все видели, что я был в отличной форме. Долго ждал подходящего предложения от бельгийского клуба, а потом просто подписал двухлетний контракт с «Аль-Кувейтом». Деньги имели значение, но я готов был остаться в Бельгии.

Дьёмерси Мбокани стал игроком бельгийского «Антверпена» в 2018 году. До этого 5 лет играл в киевском «Динамо» (2013/18), английских «Норвич Сити» (2015/16) и «Халл Сити» (2016/17). За свою футбольную карьеру забил 189 мячей.