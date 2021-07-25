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Дэвида Бекхэма допрашивала полиция Италии

25 Июля 2021, 19:57,

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм был допрошен полицией Италии во время отдыха с семьей. Об этом сообщает The Sun.

Сына Бекхэма Круза заметили катающегося на водных лыжах. В Италии разрешено кататься на водных лыжах с 18 лет, а сыну Бекхэма всего 16. По данным источника, полиция за 5 минут прибыла на место, где был замечен сын Бекхэма. Однако во время допроса Бекхэм объяснил полиции, что его сын находился недалеко от яхты, на которой отдыхает семья, и соблюдал все меры безопасности. После этого представители полиции сделали с Бекхэмом селфи и попрощались.

Дэвид Бекхэм играл за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», и другие клубы. Также на счету Бекхэма 115 матчей за сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Дэвид Бекхэм
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Июля 2021, 22:02

Я не понимаю, он взятку им дал? :) Нарушение-то всё равно имело место быть и он его признал.

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