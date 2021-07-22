﻿

Тренер «Гента»: «Поговорим с Яремчуком, когда он вернётся из отпуска»

22 Июля 2021, 15:49,

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал будущее украинского легионера команды Романа Яремчука.

«Мы обязательно поговорим с Яремчуком, как только он вернется в расположение клуба из отпуска. Нам предстоит пообщаться о том, как у него обстоят дела. Хочу прояснить его позицию», - приводит слова специалиста Voetbalprimeur.

«Посмотрим. После личного общения станет понятно, проведёт ли Роман ещё какое-то время в команде. Вскоре всё станет ясно», - подытожил Хейн Ванхазебрук.

Как известно, 25-летнего украинца связывают с вероятным трансфером с португальскую «Бенфику».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Гент, Роман Яремчук, Хейн Ванхазебрук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС