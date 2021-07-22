Тренер «Гента»: «Поговорим с Яремчуком, когда он вернётся из отпуска»

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал будущее украинского легионера команды Романа Яремчука.

«Мы обязательно поговорим с Яремчуком, как только он вернется в расположение клуба из отпуска. Нам предстоит пообщаться о том, как у него обстоят дела. Хочу прояснить его позицию», - приводит слова специалиста Voetbalprimeur.

«Посмотрим. После личного общения станет понятно, проведёт ли Роман ещё какое-то время в команде. Вскоре всё станет ясно», - подытожил Хейн Ванхазебрук.

Как известно, 25-летнего украинца связывают с вероятным трансфером с португальскую «Бенфику».