Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала подробности нападения на её сына жены арбитра Безбородова

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20 Июля 2021, 22:37,
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Стали известны детали нападения жены судьи Безбородова на 7-летнего сына Стаса Пьехи.
В своем «Инстаграме» Наталья, бывшая жена певца, написала пост, в котором изложила все подробности.
По словам Натальи Горчаковой, её сын Петя подружился с ребёнком Безбородовых, но чем-то им не понравился. Петя, узнав о запрете на общение с ребенком Безбородовых, совершил проступок, и проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. Супруга судьи Безбородова после этого пришла на место отдыха Натальи и её сына Пети, взяла его за руку, и швырнула так, что ребёнок ударился головой об землю.
Врачи зафиксировали у Пети несколько травм, среди которых и сотрясение мозга.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Владислав Безбородов
та нибутьти такими суровами...))) пра фуцбол навастей нетука...))) така новасть тожа пайдеть...))) вишь кока лайкав сабирить...)))
какие то бывшие жены... дети Пьехи , Бузовы -лопыревы , боярские кунашвили или как его там... чернуха полная , спид инфо 90 ...