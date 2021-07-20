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Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала подробности нападения на её сына жены арбитра Безбородова

20 Июля 2021, 22:37,
Стали известны детали нападения жены судьи Безбородова на 7-летнего сына Стаса Пьехи.

В своем «Инстаграме» Наталья, бывшая жена певца, написала пост, в котором изложила все подробности.

По словам Натальи Горчаковой, её сын Петя подружился с ребёнком Безбородовых, но чем-то им не понравился. Петя, узнав о запрете на общение с ребенком Безбородовых, совершил проступок, и проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. Супруга судьи Безбородова после этого пришла на место отдыха Натальи и её сына Пети, взяла его за руку, и швырнула так, что ребёнок ударился головой об землю.

Врачи зафиксировали у Пети несколько травм, среди которых и сотрясение мозга.

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Владислав Безбородов
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Комментарии (3)
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1
jUMPER
20 Июля 2021, 23:35

та нибутьти такими суровами...))) пра фуцбол навастей нетука...))) така новасть тожа пайдеть...))) вишь кока лайкав сабирить...)))

1
ARTUR
20 Июля 2021, 23:25

какие то бывшие жены... дети Пьехи , Бузовы -лопыревы , боярские кунашвили или как его там... чернуха полная , спид инфо 90 ...

1
don sangre
20 Июля 2021, 22:59
Приставку Евро можно убрать, Оставив Жёлт - Футбол. Или Около Футбол,
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