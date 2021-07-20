Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала подробности нападения на её сына жены арбитра Безбородова

Стали известны детали нападения жены судьи Безбородова на 7-летнего сына Стаса Пьехи.

В своем «Инстаграме» Наталья, бывшая жена певца, написала пост, в котором изложила все подробности.

По словам Натальи Горчаковой, её сын Петя подружился с ребёнком Безбородовых, но чем-то им не понравился. Петя, узнав о запрете на общение с ребенком Безбородовых, совершил проступок, и проткнул карандашом надувной бассейн Безбородовых. Супруга судьи Безбородова после этого пришла на место отдыха Натальи и её сына Пети, взяла его за руку, и швырнула так, что ребёнок ударился головой об землю.

Врачи зафиксировали у Пети несколько травм, среди которых и сотрясение мозга.