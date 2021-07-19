В чемпионате Ганы футболист намеренно забил два автогола, чтобы сорвать договорной матч

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19 Июля 2021, 21:03,
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Скандал вспыхнул в розыгрыше Премьер-лиги Ганы. В матче последнего тура первенства между «Ашанти Голд» и «Интер Аллиес» был зафиксирован счёт 7:0, причём двумя автоголами отметился защитник гостей Хашмин Муса.
Как сообщает издание Goal, Муса признался, что забивал в свои ворота намеренно после выхода на замену в концовке встречи. Хашмин уверен, что игра носила договорной характер, и счёт был согласован заранее, для целей обогащения определённых лиц на ставках.
Клуб «Интер Аллиес» занял последнее место в Премьер-лиге с огромным отставанием. «Ашанти Голд» закончил чемпионат на девятой строчке.
The craziest own goals ever in the history of football.— Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021
Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
|Теги: Ашанти Голд, Интер Аллиес, Хашмин Муса