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В чемпионате Ганы футболист намеренно забил два автогола, чтобы сорвать договорной матч

19 Июля 2021, 21:03,

Скандал вспыхнул в розыгрыше Премьер-лиги Ганы. В матче последнего тура первенства между «Ашанти Голд» и «Интер Аллиес» был зафиксирован счёт 7:0, причём двумя автоголами отметился защитник гостей Хашмин Муса.

Как сообщает издание Goal, Муса признался, что забивал в свои ворота намеренно после выхода на замену в концовке встречи. Хашмин уверен, что игра носила договорной характер, и счёт был согласован заранее, для целей обогащения определённых лиц на ставках.

Клуб «Интер Аллиес» занял последнее место в Премьер-лиге с огромным отставанием. «Ашанти Голд» закончил чемпионат на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Ашанти Голд, Интер Аллиес, Хашмин Муса
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