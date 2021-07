В чемпионате Ганы футболист намеренно забил два автогола, чтобы сорвать договорной матч

Скандал вспыхнул в розыгрыше Премьер-лиги Ганы. В матче последнего тура первенства между «Ашанти Голд» и «Интер Аллиес» был зафиксирован счёт 7:0, причём двумя автоголами отметился защитник гостей Хашмин Муса.

Как сообщает издание Goal, Муса признался, что забивал в свои ворота намеренно после выхода на замену в концовке встречи. Хашмин уверен, что игра носила договорной характер, и счёт был согласован заранее, для целей обогащения определённых лиц на ставках.

Клуб «Интер Аллиес» занял последнее место в Премьер-лиге с огромным отставанием. «Ашанти Голд» закончил чемпионат на девятой строчке.

The craziest own goals ever in the history of football.



Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9