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Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России

19 Июля 2021, 19:34,

Ведущая телеканала «Матч ТВ» Софья Тартакова дала откровенное интверью, в котором рассказала, как подвергалась оскорблениям со стороны сборной России. В частности, она отметила Игоря Денисова, Андрея Аршавина, Романа Широкова, Константина Зырянова и Романа Адамова.

Тарасова рассказала, что интервью с футболистами записывались с трудом.  

Она заявила, что после успешного Евро-2008 игроки были «в абсолютно неадекватном состоянии». Например, Игорь Денисов позволил себе «послать» ведущую. То же самое делали Зырянов, Аршавин и Широков.

Также Тартакова отметила, что Игнашевич и Березуцкие являются «хорошими», а с Акинфеевым она не общалась,

В конце она также вспомнила о Романе Адамовом, который отказывал ей в интервью, но потом приходил экспертом на «Матч ТВ».

Девушку поразило, что в будущем она со многими из этих игроков пересекалась на «Матч ТВ», и когда рассказывала им о тех инцидентах, то футболисты этого не помнили.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Роман Адамов
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Комментарии (2)
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Карыч Кар
19 Июля 2021, 19:48

Скоро она скажет, что они все её сексуально домогались.

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Evgen 86
19 Июля 2021, 20:05

Нуууу... Там не безосновательно))) есть до чего)

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