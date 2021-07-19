Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России

Ведущая телеканала «Матч ТВ» Софья Тартакова дала откровенное интверью, в котором рассказала, как подвергалась оскорблениям со стороны сборной России. В частности, она отметила Игоря Денисова, Андрея Аршавина, Романа Широкова, Константина Зырянова и Романа Адамова.

Тарасова рассказала, что интервью с футболистами записывались с трудом.

Она заявила, что после успешного Евро-2008 игроки были «в абсолютно неадекватном состоянии». Например, Игорь Денисов позволил себе «послать» ведущую. То же самое делали Зырянов, Аршавин и Широков.

Также Тартакова отметила, что Игнашевич и Березуцкие являются «хорошими», а с Акинфеевым она не общалась,

В конце она также вспомнила о Романе Адамовом, который отказывал ей в интервью, но потом приходил экспертом на «Матч ТВ».

Девушку поразило, что в будущем она со многими из этих игроков пересекалась на «Матч ТВ», и когда рассказывала им о тех инцидентах, то футболисты этого не помнили.