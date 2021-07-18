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Прогноз на матч «Уотерфорд» - «Слайго Роверс»: ставки на матч БК Pinnacle

18 Июля 2021, 09:34,

«Уотерфорд» примет «Слайго Роверс» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии по футболу. Этот поединок запланирован на 18 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют обзор на этот матч.

«Уотерфорд»

«Уотерфорд» в нынешнем сезоне набрал 16 баллов и находится на девятой строчке в турнирной таблиц. В активе клуба - пять побед, одна ничья и 14 поражений. Клуб забил 14 мячей и пропустил 39 голов. В последних матчах команда не может похвастаться хорошими результатами, у клуба постоянно бывают проблемы, особенно это касается поединков против сильных команд. В случае поражения и в этом матче «Уотерфорд» рискует застрять на девятой строчке в турнирной таблице.

«Слайго Роверс»

«Слайго» в этом сезоне набрал 38 баллов и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Этот клуб может похвастаться хорошими результатами как в последних матчах, так и в течение всего сезона. «Слайго Роверс» выиграл 11 поединков, пять раз играл вничью и проиграл в трех встречах. У клуба в активе 27 забитых мячей и 13 пропущенных. В последних играх «Слайго» показывает хороший уровень футбола и доминирует над своими соперниками, стоит ожидать от этого клуба мощный и атакующий стиль игры.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Уотерфорд» – 4.70
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Слайго Роверс» – 1.82

Интересные факты

  • «Уотерфорд» выиграл шесть матчей в поединках против «Слайго Роверс»
  • «Слайго Роверс» забил 31 мяч в ворота «Уотерфорда»
  • «Уотерфорд» забил 22 мяча в ворота «Слайго Роверс», в среднем это 0.96 гола за игру

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок - обе команды забьют по коэффициенту 2.10. «Слайго» и «Уотерфорд» всегда отличались тем, что часто забивают друг другу в очном противостоянии. Команды будут сражаться до последнего и наверняка не уйдут с поля без забитого мяча.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Слайго Роверс, Уотерфорд Юнайтед
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