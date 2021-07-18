​«Аль-Ахли» выиграл Лигу чемпионов в зоне КАФ

В субботу прошёл финал Лиги чемпионов в зоне КАФ. «Аль-Ахли» из Египта в поединке за трофей обыграл «Кайзер Чифс», представляющий ЮАР.

Ключевым в этом поединке оказалось удаление в составе «Кайзер Чифс», случившееся в компенсированное к первому тайму время. Оказавшись в численном большинстве, футболисты «Аль-Ахли» во второй половине встречи организовали три безответных мяча – 3:0. Голы на свой счёт записали Мохамед Шериф, Мухамед Магди Кафша и Амр аль-Сулайя.

«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов КАФ второй год подряд и десятый раз в своей истории.