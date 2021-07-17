Прогноз на матч «Брюгге» - «Генк»: ставки на матч БК Pinnacle

«Брюгге» сыграет против «Генка» в матче за суперкубок Бельгии по футболу. Этот поединок состоится 17 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

«Брюгге»

«Брюгге» готовится к новому сезону. Команда сыграла несколько товарищеских поединков и находится в неплохой форме. За последнее время команда обыграла «АЕК» со счетом 2-1, «Зюльте-Варегем» 2-1 и «Локомотив Загреб» 2-1. Также команда сыграла вничью с «Беерсхотом» 1-1, проиграла «Кортрейку» 1-0 и «Утрехту» 4-2. В виртуальной таблице эта команда смогла бы набрать десять баллов. «Брюгге» предстоит очень важный матч, ведь начать сезон с победы в суперкубке - это большое счастье для любой команды.

«Генк»

«Генк», как и соперник, провел несколько поединков перед стартом сезона. «Генк» играл намного лучше, но по итогу набрал бы в виртуальной таблице столько же баллов, сколько и «Брюгге». Дело в том, что «Генк» сыграл на несколько матчей меньше. Команда дважды играла вничью, это были поединки против «АЗ» и «Гронингена». Также клуб обыграл «Эйпен» и «Эндрахт». «Генк» здорово подготовился к началу сезона и находится в прекрасной форме, эта команда выглядит намного лучше, чем «Брюгге».

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 1.70

Ничья – 4.10

Победит «Генк» – 4.50

Интересные факты

«Брюгге» 42 раза побеждал «Генк»

«Генк» забил 115 мячей в ворота «Брюгге» за 93 матча

«Брюгге» удерживает рекорд по количеству забитых мячей в одном матче против «Генка» - 7

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на итоговую победу «Генка» по коэффициенту 3.10. «Брюгге» подходит к матчу в статусе фаворита, но «Генк» находится в лучшей форме. Эта команда провела отличную предсезонку и лишь два раза сыграла вничью, при этом «Генк» ни разу не проиграл за последние несколько поединков.