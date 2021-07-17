﻿

Прогноз на матч «Брюгге» - «Генк»: ставки на матч БК Pinnacle

17 Июля 2021, 10:45,

«Брюгге» сыграет против «Генка» в матче за суперкубок Бельгии по футболу. Этот поединок состоится 17 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

«Брюгге»

«Брюгге» готовится к новому сезону. Команда сыграла несколько товарищеских поединков и находится в неплохой форме. За последнее время команда обыграла «АЕК» со счетом 2-1, «Зюльте-Варегем» 2-1 и «Локомотив Загреб» 2-1. Также команда сыграла вничью с «Беерсхотом» 1-1, проиграла «Кортрейку» 1-0 и «Утрехту» 4-2. В виртуальной таблице эта команда смогла бы набрать десять баллов. «Брюгге» предстоит очень важный матч, ведь начать сезон с победы в суперкубке - это большое счастье для любой команды.

«Генк»

«Генк», как и соперник, провел несколько поединков перед стартом сезона. «Генк» играл намного лучше, но по итогу набрал бы в виртуальной таблице столько же баллов, сколько и «Брюгге». Дело в том, что «Генк» сыграл на несколько матчей меньше. Команда дважды играла вничью, это были поединки против «АЗ» и «Гронингена». Также клуб обыграл «Эйпен» и «Эндрахт». «Генк» здорово подготовился к началу сезона и находится в прекрасной форме, эта команда выглядит намного лучше, чем «Брюгге».

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Брюгге» – 1.70
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Генк» – 4.50

Интересные факты

  • «Брюгге» 42 раза побеждал «Генк»
  • «Генк» забил 115 мячей в ворота «Брюгге» за 93 матча
  • «Брюгге» удерживает рекорд по количеству забитых мячей в одном матче против «Генка» - 7

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на итоговую победу «Генка» по коэффициенту 3.10. «Брюгге» подходит к матчу в статусе фаворита, но «Генк» находится в лучшей форме. Эта команда провела отличную предсезонку и лишь два раза сыграла вничью, при этом «Генк» ни разу не проиграл за последние несколько поединков.
0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Брюгге, Генк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала