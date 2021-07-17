Прогноз на матч «Дандолк» - «Финн Харпс» ставки на матч БК Pinnacle

17 июля 2021 года «Дандолк» встретится с «Финн Харпс» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Чемпионат Ирландии в самом разгаре и здесь есть на что посмотреть, а матч с участием этих клубов может только подогреть интерес к первенству. Букмекеры БК Pinnacle представляют обзор на грядущий матч.

«Дандолк»

«Дандолк» проводит средний сезон. Команда набрала 24 пункта и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба - шесть побед, столько же ничьих и семь поражений. Команда забила 24 гола и пропустила 27 мячей. В последних матчах «Дандолк» выглядит неплохо, несмотря на это, у клуба были осечки в виде поражений и ничьих. Для «Дандолка» этот сезон складывается немного не так, как ожидали болельщики клуба, тем не менее, команда имеет шанс на исправление, нужно выиграть несколько поединков.

«Финн Харпс»

«Финн Харпс» расположился на восьмой строчке и набрал в нынешнем сезоне 20 баллов. Команда выиграла пять поединков, столько же играла вничью и проиграла в десяти матчах. У клуба в активе 17 забитых и 30 пропущенных. В последних матчах «Финн Харпс» выглядит очень плохо. Эта команда проигрывает практически всем клубам в Премьер-лиге Ирландии. Матч против «Дандолка» рискует превратиться в очередную катастрофу, если клуб не придумает план на игру.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 1.53

Ничья – 4.20

Победит «Финн Харпс» – 6.30

Интересные факты

«Дандолк» выиграл 15 матчей у «Финн Харпс»

«Финн Харпс» лишь три раза в истории выиграл у «Дандолка»

«Дандолк» забил 52 мяча в ворота «Финн Харпс», в среднем это 2.17 гола за игру

Прогноз

За всю историю противостояния этих клубов «Финн Харпс» лишь эпизодически показывал свою мощь, практически во всех играх доминировал «Дандолк». Актуальная ставка на игру - хотя бы одна команда не забьет и «Дандолк» победит по коэффициенту 2.50.