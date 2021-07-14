Прогноз на матч «Сент-Патрикс» - «Дроэда Юнайтед»: ставки на матч БК Pinnacle

«Сент-Патрикс» встретится с «Дроэдой Юнайтед» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Этот поединок запланирован на 16 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий поединок.

«Сент-Патрикс»

«Сент-Патрикс» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба - 38 пунктов. Команда выиграла 11 поединков, пять раз играла вничью и проигрывала в четырех поединках. У клуба в активе 33 забитых и 20 пропущенных. В последних матчах «Сент» выглядит очень неплохо, команда часто набирает очки и играет уверенно со своими соперниками, демонстрируя им свою силу. «Патрикс» могут преподнести своему оппоненту сюрприз, они несколько раз делали это по ходу сезона.

«Дроэда Юнайтед»

«Дроэда Юнайтед» набрал в этом сезоне 30 баллов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Разница между этими клубами - восемь баллов. Однако «Дроэда» показывает футбол на порядок ниже уровнем, чем оппонент. Команда выиграла восемь поединков, шесть раз играла вничью и столько же раз проигрывала. Клуб забил 34 гола и пропустил 23 мяча. В последних поединках «Дроэда» играет неплохо, клуб находится в хорошей форме, но хватит ли этого для победы - большой вопрос.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс» – 1.65

Ничья – 3.90

Победит «Дроэда Юнайтед» – 5.30

Интересные факты

«Сент-Патрикс» 20 раз побеждал «Юнайтед»

У «Патрикс» 63 забитых мяча, в среднем это 1.54 гола за игру в матчах против «Дроэды»

Самая крупная победа в этом противостоянии - 6-0, победил «Патрикс»

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч - только одна команда забьет по коэффициенту 2.15. «Патрикс» находится в прекрасной форме и очень хорошо выглядит в последних матчах. Клуб много забивает и этот поединок не должен стать исключением.