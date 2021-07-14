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Прогноз на матч «Дерри Сити» - «Шемрок Роверс»: ставки на матч БК Pinnacle

14 Июля 2021, 20:44,

«Дерри Сити» играет с «Шемрок Роверс» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии по футболу. Этот поединок состоится 16 июля 2021 года. Букмекеры Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на этот матч.

«Дерри Сити»

«Дерри Сити» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Ирландии. В активе этого клуба - 25 баллов. Команда выиграла шесть поединков, семь раз играла вничью и столько же проигрывала. В активе клуба - 21 забитый и 24 пропущенный мяч. В последних матчах этот клуб выглядит не лучшим образом. «Дерри Сити» крайне редко набирает очки, а если и делает это, то с минимальным счетом. «Дерри» плох и в защите, и в атаке. Тем не менее, команда иногда может выдать хорошие матчи с обилием забитых мячей.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» расположился на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, пять ничьих и три поражения. «Роверс» забили 30 мячей и пропустили 15 голов. В последних матчах «Шемрок Роверс» показывает футбол неплохого уровня, команда проиграла всего один раз за последние пять поединков. «Шемрок» являются фаворитами не только этого поединка, но и всего чемпионата, команда находится в прекрасной форме.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Дерри Сити» – 4.70
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Шемрок Роверс» – 1.80

Интересные факты

  • «Дерри Сити» 15 раз обыгрывал «Шемрок Роверс»
  • «Шемрок Роверс» забили 57 голов своему сопернику в 50 матчах
  • Самая крупная победа этого противостояния - 6-1 в пользу «Шемрок Роверс»

Прогноз

В этом поединке нужно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85. Эти клубы всегда много забивают в очных встречах, даже несмотря на то, что могут находится в плохой форме.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Шемрок Роверс, Дерри Сити
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