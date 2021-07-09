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Хави - лучший тренер сезона в Катаре, Касорла - лучший футболист

09 Июля 2021, 10:57,

Испанский специалист Хави Эрнандес, занимающий пост главного тренера «Аль-Садда», признан лучшим тренером чемпионата Катара. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Под руководством 41-летнего наставника команда стала чемпионом страны, не потерпев ни одного поражения. Пост главного тренера катарского коллектива Хави занимает с 2019 года.

Стоит отметить, что лучшим футболистом чемпионата был признан полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла. Хавбек принял участие в 20 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее СМИ сообщали, что каталонская «Барселона» рассматривает Хави в качестве приоритетного варианта на пост главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хави Эрнандес, Санти Касорла
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